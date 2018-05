Anzeige

Lorsch.Mit einem hart erkämpften 5:4-Sieg gegen den SC 80 Frankfurt sind die Herren des TCO Lorsch erfolgreich in die Tennis-Verbandsliga 2018 gestartet. Das Aufeinandertreffen der beiden Vorjahres-Vizemeister in den zwei hessischen Verbandsliga-Gruppen stand bis zuletzt auf des Messers Schneide.

Zunächst sah es für die noch nicht mit ihrer Bestbesetzung angetretenen Gastgeber im Lorscher Ehlried nicht gut aus. 0:3 stand es etwas unglücklich nach der ersten Einzelrunde. Julian Müller an Punkt zwei hatte sich ebenso in zwei Sätzen geschlagen geben müssen wie Alex Rauch. Der TCO-Trainer war ins Team gerutscht, da der Chilene Sebastian Santibanez Mettifogo am ersten Spieltag noch nicht zur Verfügung stand und der als Ersatzmann vorgesehene Christian Maiberger kurzfristig erkrankt war.

Doch die Begegnung sollte sich schnell drehen. Neuzugang Piotr Matuszewski stellte gleich seine Qualitäten als Spitzenspieler unter Beweis. Im Schnelldurchgang besiegt er Neal Lasowski 6:2, 6:1. Eine starke Leistung zeigte Maxi Braag an Punkt drei beim 6:4, 6:4 gegen Hendrik Bertrams, der in den vergangenen Jahren in der Hessenliga für Eintracht Frankfurt aufgeschlagen hatte. Ebenfalls mit 6:4, 6:4 holte David Schnur den wichtigen Punkt zum 3:3-Ausgleich nach den Einzeln.