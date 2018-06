Anzeige

Bei der U 14 zählt indes Alexander Fluck vom TCO zu den Mitfavoriten zählen. Ihr Können unter Beweis stellen will zudem Michele Elia (ebenfalls Lorsch). Die Jahrgänge U 13 (10 Uhr) und U 14 (11.30 Uhr) greifen am Samstag ins Turnier ein.

Kräftemessen der Jüngsten

Zeitgleich zu den Jugendmeisterschaften in Wiesbaden richtet der Hessische Tennis-Verband seine Landestitelkämpfe der „Jüngsten“ ab heute (13 Uhr) bis zum Sonntag auf der Anlage des TEC Darmstadt an der Traisaer Straße aus. Die besten Mädchen und Jungen in den Altersklassen U 10, U 11 und U 12 werden hier gesucht. Die Viertelfinal- und Halbfinalpaarungen sind am Samstag ab 10 Uhr geplant. Am Sonntag (10 Uhr) werden in den Endspielen die Sieger gesucht.

Folgende Bergsträßer Talente sind in Darmstadt dabei: Patrice Pelz (TC Seeheim), Miriam Stützer und Frederik Baßler (beide TCO Lorsch) bei der U 12, Solmin Brdar (Seeheim) bei der U 11, Emma Rapp, Julia Ehnes (beide Lorsch) unf Till Emmenlauer (TC Bensheim) bei der U 10. robo

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.06.2018