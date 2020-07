TCO-Teams im Gleichschritt

Leo Kunstmann ist mit Lorsch in der Gruppenliga auf Erfolgskurs. © Lotz

Lorsch.Erfolgreich in die Teamtennis-Saison gestartet sind die verbliebenen Aktiven des TCO Lorsch auf Landesebene. Sowohl die Herren I als auch die Damen II haben in der Gruppenliga jeweils 4:0 Punkte auf dem Konto. Die im Vorjahr aus der Verbandsliga abgestiegenen Männer legten einen 8:1-Auftaktsieg beim TC Wetzlar hin. Fabian Pfeifer, Michael Maiwald, Alexander Fluck und Leo Kunstmann gewannen jeweils deutlich in zwei Sätzen. Julian Wenzel hatte mit 14:3 im Matchtiebreak die Nase vorne und sicherte damit den Tagessieg bereits nach den Einzeln.

Kniffliger wurde die Aufgabe am zweiten Spieltag, an dem sich die Lorscher mit 6:3 bei SF Seligenstadt durchsetzten. Zwar legten Maiwald, Wenzel und Fluck mit Zweisatzsiegen den Grundstein für den erneuten Erfolg. Pfeifer, Kunstmann und Maximilian Kriewald mussten jedoch in den anstelle eines dritten Satzes ausgespielten Matchtiebreak. Fabian Pfeifer siegte hier mit 10:8 und baute die Führung nach den Einzeln damit auf 4:2 aus. In den Doppeln machten Fluck/Kriewald mit 6:0, 6:1 schnell alles klar, bevor Pfeifer/Maiwald erneut im Matchtiebreak das Ergebnis verbesserten.

Bei den Gruppenliga-Damen des TCO Lorsch, die nach dem corona-bedingten Rückzug der Hessenliga-Mannschaft das hochklassigste Frauen-Team des TCO sind, ging es weitaus spannender, aber ebenso erfolgreich zu. An beiden Spieltagen hatten die Lorscherinnen mit 5:4 die Nase vorne. Beim Kelkheimer TEV erkämpfte Barbara Helfrich mit 10:8 im Matchtiebreak den wichtigen Punkt zum 3:3. Antonia Jab und Rebecca Kunstmann hatten weitere Einzelsiege erspielt. In den Doppeln legten Helfrich/Jabi mit einem deutlichen Matchgewinn vor, ehe sich auch Caroline Schossau und Annalene Witkowski mit 7:6, 6:2 durchsetzten.

Beim Gastspiel bei TEC Darmstadt teilten sich die Teams ebenfalls die Einzelsiege auf. Helfrich, Jabi und Witkowski holten die Punkte für den TCO. Nachdem Schossau/Wittkowski diesmal schnell den vierten Punkt beisteuerten, mussten jetzt Helfrich/Jabi hart kämpfen (10:5 im Matchtiebreak). Weniger gut lief es für die Junioren in der Gruppenliga, die sowohl beim SC 80 Frankfurt (2:7) als auch gegen SC Safo Frankfurt II (3:6) unterlagen.

Von den Lorscher Mannschaften, die noch auf Bezirks- und Kreisebene agieren, haben fünf Teams nach zwei Spieltagen jeweils 4:0 Punkte eingeheimst: Damen III, Juniorinnen U 18, Juniorinnen U 14 und Juniorinnen U 12 in der Bezirksoberliga sowie gemischte U 12 in der Kreisliga. Eine ausgeglichene Bilanz (2:2 Punkte) können die Juniorinnen U 18 II, die Damen 40, die Herren 40, die Herren 50 in der Bezirksoberliga, die Damen 50 in der Bezirksliga sowie die Juniorinnen U 18 III und die gemischte U 14 in der Kreisliga vorweisen. Ein Unentschieden holten die Herren 65+ bislang in der wegen Absagen auf drei Teams reduzierten Bezirksoberliga-Gruppe. Auch die Herren III (Kreisliga) haben 1:3 Punkte auf dem Konto. Noch keine Zähler haben die Herren II, Juniorinnen U 14 in der Bezirksoberliga, Junioren U 18 und Junioren U 14 in der Bezirksliga sowie die Junioren U 10 (Kreisliga) auf dem Konto. kel

Kein Glück im Matchtiebreak

Die TCO-Senioren 65+ haderten beim 3:3 in Weiterstadt und beim 2:4 gegen Bensheim II mit dem im dritten Satz zu spielenden Matchtiebreak, denn gleich dreimal war nach jeweils zwei ausgeglichenen Sätzen das Glück nicht aufseiten der Lorscher, wobei insbesondere das 11:13 des Doppels Degen/Mehl gegen Bensheim schmerzte.

In den Einzeln präsentierte sich Wolfgang Wahlig in gewohnt starker Form – und auch in den Doppeln mit Hans Mehl bzw. mit Siegfried Heinz war er erfolgreich. Für den einzigen weiteren Punkt in Weiterstadt sorgte Günter Wüst mit einer Energieleistung trotz Knieverletzung. red

