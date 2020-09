TCO-Teams spielen um Hessentitel

Lorsch.Zwei Tennis-Mädchen-Mannschaften des TCO Lorsch haben sich als Bezirksoberliga-Meister für die hessischen Landesfinals qualifiziert, die am Wochenende stattfinden. Dabei stehen die U14-Juniorinnen schon im Halbfinale des Turniers in Frankfurt, weil sie für das Viertelfinale am Freitag ein Freilos gezogen haben. Ihr Gegner wird dann in der Partie SC 80 Frankfurt gegen RW Gießen ermittelt. Das

...