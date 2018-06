Anzeige

Zwingenberg.Die Herren 50 des TC Zwingenberg kamen in der Tennis-Kreisliga A zu einem 3:3 bei der SG Vöckelsbach und sind weiter ungeschlagen. In einer spannungsgeladenen Begegnung trennte man sich sowohl im Einzel als auch im Doppel unentschieden.

Im Einzel punkteten an den Positionen drei und vier Jürgen Magsam (7:5, 6:3) und Josef Kreuziger (6:2, 6:0). Den dritten Zwingenberger Zähler holten im Doppel Dieter Scholich/Kreuziger mit 6:3, 7:5.

Die Herren 65 haben es in der Bezirksliga wesentlich schwerer, bei BW Birkenau gab es mit 1:5 eine weitere Niederlage. Lediglich Dieter Rohde an Position vier konnte sein Match mit 6:1 und 6:1 gewinnen. Die anderen Spiele gingen in zwei meist klaren Sätzen verloren. hme