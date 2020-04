Tennis und Golf machen Druck

Hamburg/Wiesbaden.In einem Schreiben an politische Entscheidungsträger von Bund und Ländern hat der Deutsche Tennisbund (DTB) um Lockerungen der geltenden Beschränkungen gebeten. „Tennis kann, gerade in der jetzigen Jahreszeit, als Individualsport im Freien ausgeübt werden. Körperkontakt ist nicht Teil der Sportart Tennis“, heißt es in dem Brief, in dem der DTB betont: „Nach wie vor absolut notwendige Infektionsschutzmaßnahmen können umgesetzt werden.“

DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff hatte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur darauf hingewiesen, dass Tennis mit Blick auf die Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie prädestiniert als Sportart sei. Der DTB lasse sich von Virologen beraten. Zu den Punkten, die der Verband in seinem Brief für eine Wiederaufnahme des Tennis-Sports nannte, gehören der Verzicht auf das Händeschütteln, das Einhalten der Abstandsregeln und die Benennung eines Corona-Beauftragten in jedem Verein.

Wie ein Spaziergang im Park

Der Deutsche Golf Verband (DGV) hat mit „Unverständnis und großer Enttäuschung“ auf das bis Anfang Mai fortbestehende Verbot des Sportbetriebs auf Sportstätten reagiert und eine baldige Öffnung der Golfplätze gefordert. „Wenn Zeit zum sorgfältigen Prüfen besteht, wie es jetzt der Fall war, und wenn konkrete inhaltliche Empfehlungen ... vorliegen, wie zumindest der Individualsport im Freien mit strengen Schutzregeln wieder zugelassen werden kann, dann fehlt uns das Verständnis“, sagte DGV-Präsident Claus M. Kobold in einem am Donnerstag veröffentlichen Schreiben. „Golf unterscheidet sich ... nicht vom längst zulässigen Spaziergang in den Parks oder der freien Natur.“ dpa

