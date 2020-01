Teures Pokalspiel für Türkspor

Bergstraße.Das Achtelfinal-Kreispokalspiel gegen Eintracht Bürstadt hat für die Fußballer von Türkspor Wald-Michelbach ein Nachspiel, und zwar ein recht kostspieliges. Weil der B-Ligist ein Urteil des Kreissportgerichts ignorierte, hat er nun eine auf 250 Euro erhöhte Strafe wegen unsportlichem Verhalten zu zahlen.

Türkspor hatte bei besagtem Pokalspiel Mitte November (10:1 für die Eintracht) vergessen, Eintritt zu kassieren, dem Gegner Bürstadt aber anteilig die Schiedsrichterspesen in Rechnung gestellt. Die hat die Eintracht auch beglichen – was sie nicht hätte tun müssen. Weil die Rückzahlung seitens Türkspor nicht erfolgte, wurde der Verein im Dezember zur Zahlung einer Strafe verurteilt. Auch diese wurde nicht beglichen, so dass die Geldbuße erhöht – und inzwischen auch beglichen wurde. all

Verbandsligisten kritisieren Reform

Vorfälle in Wald-Michelbach waren Thema bei der Rückrundenbesprechung der Verbandsliga Süd in Frankfurt. Beim Spiel Eintracht Wald-Michelbach gegen SC 1960 Hanau griff ein Zuschauer der Gäste den Schiedsrichter tätlich an. Dafür wurde der SC mit einer saftigen Geldstrafe und dem Abzug von drei Punkten zur Rechenschaft gezogen. Sportrichter Rainer Lech wies in diesem Zusammenhang auf die Verantwortung der Vereine für ihre Zuschauer hin. Kommt es zu Problemen, bietet der Verband spezielle Beratungsmaßnahmen an.

Diskussionsbedarf bot auch die geplante Ligen-Reform. Für den hessischen Verbandstag im Juni liegt ein Grundsatzbeschluss vor, nach dem die Zahl der Verbandsligen von drei auf zwei reduziert werden soll. Zugleich sollen aus acht Gruppenliga-Staffeln nur noch sechs werden. Durch die Reduzierung der Mannschaften soll die sportliche Qualität steigen. Zu den Kritikpunkten gehören die dann längeren Anfahrtswege. red

