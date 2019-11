Tischtennis wurde Elna Singer in Gronau in die Wiege gelegt

Bensheim.Nachfragen zu ihrem Vornamen sind für Elna Singer seit jeher ein treuer Begleiter durch ihr Leben. An die Bemerkungen zu ‘Elna‘ hat sie sich im Laufe der Jahre gewöhnt. „Keine Ahnung, wo Elna herkommt und was sich meine Mutter dabei gedacht hat, mich so zu nennen.“ Durch Heirat bekam ihr Name noch mehr „Glitzer“: Aus der geborenen Elna Alpers wurde Elna Singer.

Eine selten schöne

