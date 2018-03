Anzeige

Bensheim.Die SSG Bensheim richtet am Wochenende (24./25.) die hessischen Nachwuchsmeisterschaften im Degenfechten aus. In der AKG-Halle am Weiherhausstadion werden über 200 Talente erwartet. Am Samstag sind ab 9 Uhr die A-Jugendlichen und ab 11 Uhr die Schülerinnen im Einsatz. Anschließend werden die Mannschaftskämpfe ausgetragen. Am Sonntag startet ab 9 Uhr die B-Jugend, um 11.30 Uhr die Schüler-Konkurrenz.

Vom ausrichtenden Verein tritt Thorben Wiesemann mit viel Selbstvertrauen an, denn der B-Jugendliche gewann zuletzt in Wetzlar sein drittes Ranglisten-Turnier in Folge und liegt im Gesamtranking auf Platz zwei. Nun hat er bei der HM vor heimischer Kulisse die Chance, die Führung zu übernehmen. Diese verteidigte Eva Steffens von der SSG mit Rang fünf in Wetzlar zur Saisonhalbzeit beim ältesten Schülerjahrgang. Als Ranglistenerste will sie nun auch in Bensheim gut abschneiden. zg