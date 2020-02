Tolle Geste des Fair-play

Bergstraße.Viele sprechen darüber, wenige tun es, aber es tut gut: simples Fair-play. Fair geht vor, auch vor den sportlichen Erfolg. Nick Leon Kistner setzte beim Weschnitztalcup des FSV Eintracht Zotzenbach die richtigen Prioritäten.

Der D-Jugend-Fußballer des VfR Bürstadt II hatte bei dem Hallenturnier mit 36 Mannschaften im entscheidenden Spiel um Platz eins die Chance, seine Mannschaft zum Turniersieg zu schießen. Kistner stand vor dem Tor, als der Keeper des Gegners JSG Rimbach/Zotzenbach beim Herauslaufen umknickte und verletzt auf dem Boden lag.

Turniersieg verpasst

„Obwohl der Schiedsrichter das Spiel nicht unterbrochen hatte, stoppte Nick Leon Kistner den Ball, verzichtete auf den Torschuss und verharrte so lange, bis das Spiel unterbrochen wurde“, berichtete Zotzenbachs Jugendleiter Torsten Hartmann. Direkt danach sei er zum Torwart geeilt und habe sich nach dessen Befinden erkundigt. Hartmann; „Für dieses vorbildliche Verhalten gebührt ihm alle Achtung.“ Bürstadt verpasste tatsächlich knapp den Turniersieg, der an den SV Fürth ging. all

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020