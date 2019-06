Tolle Leistungen bei bestem Golfwetter

Bensheim.Bei perfektem Golfwetter gingen 95 Teilnehmer beim Pfingsttrophy-Turnier des GC Bensheim auf die Bahnen, das mit zwei Runden an zwei tagen ausgespielt wurde. Sieger Brutto-Klasse A wurde Patrick Hantschk (Heddesheim) mit dem tollen Ergebnis von 77 und 67 Schlägen.

In der Brutto-Klasse B gewann Nathalie Walz (Biblis-Wattenheim) vor Robin Gielow und Mika Flohr vom gastgebenden GCB, der zudem mit Jürgen Wissner den Sieger in der C-Klasse stellte (Rüdiger Berger folgte auf Rang drei). In der D-Klasse war Bernd Opfermann (GC Rheintal) der Beste. Beim Turnier gab es zweimal ein Hole in one (nur ein Schlag ins Ziel) zu bewundern. red/Bild: GCB

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.06.2019