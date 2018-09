Toller Beginn, aber dann chancenlos

Bensheim.Die auch in dieser Höhe erwartete 22:34 (11:18)-Heimniederlage gegen den Thüringer HC ließ die HSG Bensheim/Auerbach bereits am zweiten Spieltag der Saison 2018/19 ans Tabellenende der Frauenhandball-Bundesliga abrutschen. Bis auf eine starke erste Viertelstunde auf Augenhöhe, die denn auch minimale Hoffnungen auf einen Coup aufkommen ließ, hatten die Flames gegen den Deutschen Abonnementsmeister nichts zu bestellen.

So stand am Ende auch die Erkenntnis, dass Tugenden wie Kampfgeist, Einsatzbereitschaft und eine tolle Moral alleine gegen eine solche mit vielen National- und Ausnahmekönnerinnen nur so gespickte Mannschaft einfach nicht ausreichen. Von der individuellen Klasse der Schützlinge von Erfolgstrainer Herbert Müller waren die immerhin 1000 Zuschauer aus beiden Lagern in der Weststadthalle am Samstag jedenfalls sehr angetan.

Flames finden ihre Meister

Allen voran von Iveta Luzumova! Die tschechische Nationalspielerin, die dank ihrer 246 Treffer nicht nur die Nummer eins der Torschützinnenliste war, sondern zudem zur „Spielerin der Saison 2017/18“ gekürt wurde, ließ auch in Bensheim ihre Klasse aufblitzen und erzielte 9/3 Tore. Aber auch die deutschen Nationalspielerinnen Emily Bölk und Alicia Stolle sowie Josefine Huber und Lydia Jakubisova wirbelten die phasenweise überforderte Bensheimer Abwehr gehörig durcheinander. Da konnten bei den Flames nur die überragende Torhüterin Jessica Kockler, die ein Dutzend hochkarätiger THC-Chancen zunichtemachte, und die quirlige Flames-Haupttorfschützin Julia Maidhof mithalten. Ihnen gebührte die gemeinsame Auszeichnung „Spielerin des Tages“ durch die Flames-Fans zurecht.

Aber auch die sich dank dreier spektakulärer Treffer gekonnt in Szene setzende Anja Hoekstra und in der ersten Halbzeit Carolin Schmele wussten zu überzeugen. Letztlich verhinderten aber wieder einmal Unkonzentriertheiten in Angriff und Abwehr sowie Fang- und Abspielfehler ein erträglicheres Ergebnis, das auch gegen den Thüringer HC möglich gewesen wäre.

Die ohne Saskia Lang (Fingerbruch) angetretenen Gäste staunten anfangs nicht schlecht, als Carolin Schmele und Sarah van Gulik nach 108 Sekunden eine 2:0-Führung für die offenbar keine Angst an den Tag legenden Flames vorgelegt hatten und auf der Gegenseite Iveta Luzumova (2.), Ina Großmann (4.) und Meike Schmelzer (5.) an Bensheims Top-Torhüterin Jessica Kockler verzweifelten. Pech, dass Bogna Sobiech mit einer „Bogenlampe“ nur die Latte traf (7.) und Iveta Luzumova im Gegenzug mit dem 3:2 die erste Führung für den Thüringer HC schaffte. Carolin Schmele stieg hoch und schaffte den Ausgleich zum 3:3 (9.) – genau wie Julia Maidhof den zum 4:4 (11.).

Bis zum 7:9 Paroli geboten

Immer mehr machte sich die individuelle Power des Müller-Teams, das seine Anfangsnervosität nun ablegte, bemerkbar. Das hinderte die Flames aber nicht daran, zumindest bis zum 7:9 durch Sarah van Gulik (17.) Paroli zu bieten. Beim Stande von 8:13 scheiterte Sanne Hoekstra am Pfosten (22.). Nachdem Carolin Schmele per Strafwurf an Ann-Cathrin Giegerich gescheitert war (28.), gelang Josefine Huber im Gegenzug das 16:10 für den THC). Der 11:18-Rückstand zur Pause ließ der HSG hinsichtlich Halbzeit zwei kaum noch Spielraum.

Erstmals betrug deren Rückstand in Minute 37 zehn Tore (13:23). Dank eines 5:0-Laufes setzten sich die Gäste gar auf 26:13 ab (41.). Bei den Flames lief nun kaum noch etwas zusammen, so dass man in Minute 52 sogar mit 16:31 im Hintertreffen lag. Dagegen konnte sich die Schlussphase mit der HSG-Ergebniskosmetik zum 22:34 durchaus sehen lassen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018