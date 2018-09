Toller Bensheimer Auftakt

In der Schach-Landesklasse Süd verlor der SC Lorsch seine Saisonpremiere mit 3:5 gegen Hattersheim. Ein Sieg des Lorscher Urgesteins Hans Esterluss war bei drei Brettniederlagen und vier Remis’ zu wenig.

In der Bezirksoberliga gelang den Schachfreunden aus Heppenheim ein knapper 4,5:3,5-Heimsieg gegen Lorsch II. Am Spitzenbrett gewann dabei der nach Heppenheim zurückgekehrte Hans-Joachim Clara Torsten Beyertt kam beim Remis gegen den Lorscher Dominik Chambers aus schwieriger Situation mit Mehrbauer heraus.

Bei den Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaften in Fürth triumphierte in der Altersklasse U 18 Tim Putz (SV Biblis), während sich in der U 16 Jonas Riemann (SK Bickenbach) und Rachel Heßler (SK Einhausen) sowie in der U 14 Alex de Boer (Bickenbach) durchsetzten. Die Altersstufen U 12 bis U 8 spielten gemeinsam. Hier gewannen Seyan Kandeepan (SF Bürstadt/U 12), Luke Felgendreher (FB Mörlenbach/U 10), der mit sieben Punkten aus sieben Runden auch Gesamtsieger der Jüngeren wurde, und Finn Nufer (SC Lorsch/U 8). red