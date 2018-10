Tolles Saisonfinale für Auerbacher Landesliga-Turnerinnen

Auerbach.Die Turnerinnen der TSV Auerbach können auf eine erfolgreiche Landesligasaison 2018 zurückblicken. Als Aufsteiger in die Landesliga III erreichten sie Platz vier unter acht Mannschaften und haben damit den Klassenerhalt souverän gemeistert. Ohne zwei Turnerinnen, die sich im Ausland befinden, kämpfte sich die TSV-Riege im zweiten Wettkampf näher an das Podest heran. Es fehlten nur 0,3 Punkte, um einen der Treppchenplätze einzunehmen. Die Auerbacherinnen erturnten 176,55 Punkte und erzielten dabei jeweils die drittbeste Mannschaftswertung am Sprung und am Schwebebalken, die fünftbeste am Barren und Boden.

An den beiden starken Auerbacher Geräten landeten jeweils zwei TSV-Turnerinnen unter den besten sechs. Am Sprung holte sich Jördis Reichardt mit 12,80 Punkten die zweithöchste Gerätewertung; Anna-Lisa Thorsch kam mit 12,55 Punkten auf Platz drei. Am Schwebebalken erzielte Clara-Louise Fendel mit 12,10 Punkten Platz fünf, Nina Peter lag mit 12,00 direkt dahinter auf Platz sechs. Am Stufenbarren konnte Jördis Reichardt nochmals ein Highlight setzen, da sie hier mit 10,45 Punkten die dritthöchste Wertung erturnte. Das Bild zeigt (v.l.) Anna-Lisa Thorsch, Jördis Reichardt, Emily Hermann, Charlotte Keller, Delia Hügel (Ersatz), Luisa Vötterl, Clara-Louise Fendel, Nina Peter und Elena Gelbarth. red/Bild: Borst

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018