Top-Talent aus Auerbach

Auerbach/Seeheim.Bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften im Straßenrennradsport in Linden (Pfalz) unterstrich der Auerbacher Louis Leidert seine sehr gute Form. Auf einem schweren Rundkurs und gegen starke Konkurrenz in der U 15-Schülerklasse war er von Anfang an in einer Spitzengruppe vertreten, die in der letzten Runde jedoch zerfiel. Louis kam einige Sekunden nach dem Sieger ins Ziel, konnte damit fast 100 Fahrer distanzieren und sich zum deutschen Vizemeister küren lassen.

Mit seinem zweiten Platz bei der TMP-Jugendtour über drei Etappen in Thüringen sowie 16 Siegen in der aktuellen Saisonbilanz zählte das hessische Nachwuchs-Ausnahmetalent, das mittlerweile für den RSV Seeheim startet, bereits zum engeren Favoritenkreis. Diese DM-Silbermedaille ist bereits der zweite nationale Erfolg, denn im Januar stand Louis Leidert als Cross-Dritter ebenfalls auf dem Siegerpodest. Zudem gewann er als Landeskaderfahrer alle in diesem Jahr ausgefahrenen Hessenmeisterschaftsrennen. Die nächste Herausforderung wird die ab morgen (5.) bis zum Sonntag (7.) stattfindende und auch international besetzte Südpfalztour sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.07.2019