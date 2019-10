Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim fiebern ihrem ersten Saison-Highlight entgegen: Sie empfangen am Samstag um 16 Uhr in der AKG-Weiherhaushalle den Mitfavoriten TV Lich. Die Gäste, die nach drei Siegen allein an der Tabellenspitze stehen, waren in der Vorsaison nur knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt und mussten dem TV Idstein den Vortritt lassen.

Umso mehr sind die

...