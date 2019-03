Topspiel Erster gegen Zweiter in Alsbach

Bergstraße.Das Pokalaus im Viertelfinale am Mittwochabend beim VfR Fehlheim konnte Unter-Flockenbachs Trainer Mirko Schneider verschmerzen. Der Fokus liegt klar auf das Spitzenspiel in der Fußball-Gruppenliga, zu dem der Tabellenführer am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten FC Alsbach antritt.

„Ich habe im Pokal sechs Spieler mit Blick auf das Alsbach-Spiel geschont“, sagt Schneider. Allerdings

...