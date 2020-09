Topspin und TTC gehen leer aus

Bergstraße.Beim Tabellendritten der Vorsaison, dem TTC Bad Homburg II, setzte es für den TTV Topspin Lorsch zum Auftakt in der Tischtennis-Oberliga mit 3:9 die erwartete Niederlage –und dies, obwohl die ganz auf Abstiegskampf eingestellten Lorscher Nervenstärke bewiesen. Drei der vier Fünfsatz-Matches entschieden sie nämlich durch Andras Turoczy, Patrick Nicklas und Philipp Mostowys für sich, während Artjorn Lohvinov in der Mitte einmal knapp mit 2:3 unterlag.

Ansonsten blieben die Gäste aber zumeist chancenlos; nur einmal bei Ersatzmann Marc Müller (für Bastian Goisser) sowie bei den weiteren Einsätzen von Nicklas und Turoczy ging es jeweils über vier Durchgänge. Sascha Baumgart unterlag gleich zweimal ohne Satzgewinn. hs

Hessenliga: TuS Kriftel II – TTC Heppenheim 8:4. Acht Mal ging es bei einer Gesamtspielzeit von dreieinhalb Stunden über die volle Distanz, nur drei Mal konnte ein TTC-Spieler den Sieg bejubeln – somit gingen die Heppenheimer zum Saisonauftakt beim Aufsteiger leer aus.

TTC-Spitzenspieler Jozef Kovalik verlor ein spektakuläres Angriff-Abwehr-Match, während Max Hay mit 11:9 im Entscheidungssatz die Oberhand behielt. In der Mitte holten Jürgen Dreißigacker und Jochen Stribrny jeweils einen 0:2-Satzrückstand auf, aber nur Dreißigacker setzte sich letztlich durch. Auch Attila Ratfai unterlag mit 2:3, während Ersatzmann Andreas Kessler deutlich unterlag. Im zweiten Abschnitt bauten die Hausherren ihre Führung auf 6:2 aus. Als in der Mitte Stribrny und Dreißigacker im Fünfsatz unterlagen, war die Entscheidung gefallen. Ratfai und Kessler (3:2) sorgten nur noch für Ergebniskosmetik. drei/ü

Aufsteiger an der Spitze

Verbandsliga: TV Bergen-Enkheim – VfR Fehlheim II 5:7. Zweiter Sieg im zweiten Spiel – somit führt die VfR-Reserve as Klassement an. Dabei überzeugten beim Aufsteiger abermals die Neuzugänge im vorderen Paarkreuz. Ahmet Topal und Filip Stefanov gewannen jeweils ihr erstes Spiel. Topal schaffte es zusätzlich noch seine zweite Partie mit 12:10 im fünften Satz gegen Spitzenspieler Ole Schäfer für sich zu entscheiden und brachte das Team mit diesem Erfolg endgültig auf die Siegerstraße. Komplettiert wurde die starke Vorstellung von Adrian Sangeorgean und Neuzugang Nicolas Tomahogh, die jeweils ihre beiden Einzel gewannen. lew

Bezirksoberliga VfR Fehlheim III - PPC Neu-Isenburg II 11:1. Mit einer sehr überzeugenden Leistung schaffte der Aufsteiger den ersten Erfolg in der höheren Liga. Gegen ersatzgeschwächte Gäste stellten die Fehlheimer mit einer 3:0-Führung schnell auf Sieg, die dann entscheidend auf 6:0 ausgebaut wurde. Während Bastian Schubert die endgültige Entscheidung verpasste und den Ehrenpunkt für Neu-Isenburg zulassen musste, machte Ramon Tengel mit seinem zweiten Tagessieg den Deckel drauf. - Weitere VfR-Punkte B. Schubert, Prochazka (2), Merten (2), Barzin (2) und Köhler (2). lew

Bezirksliga: TTC Heppenheim IV – SV Nieder-Liebersbach 8:4. Gegen den Abstiegskandidaten gingen die Heppenheimer konzentriert und zielstrebig zu Werke. Somit zogen sie nach dem 1:1 nach den ersten Spitzeneinzeln vorentscheidend auf 6:1 davon. - TTC-Punkte: Druffel (2), Knapp, Stimmler (2), Dingeldein und Schmitt. red

Dezimiert zum Derbysieg

Bezirksklasse: SSG Bensheim II – VfR Fehlheim IV 7:5. Kurzfristig mussten die Bensheimer auf den verletzten Ingo Czaplinski verzichten und traten zum Derby nur zu fünft an. Im vorderen Paarkreuz konnten die SSG-ler Hofmann und Renner den Fehlheimer Schubert bezwingen, mussten sich aber jeweils Pfeiffer geschlagen geben. In der Mitte zeigte Schambach mit zwei Siegen für die SSG eine sehr starke Leistung. Mit großem Kampfgeist gelangen Harmuth Schmidt im hinteren Paarkreuz zwei Erfolge im fünften Satz. Den Siegpunkt erspielte Stefan Weimar ungefährdet gegen Delion. Für Fehlheim war noch Stöhr an der Platte erfolgreich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.09.2020