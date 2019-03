Topspin verwandelt ersten Matchball

Lorsch.Der TTV Topspin Lorsch hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Tischtennis-Hessenliga gesichert. Der Tabellenführer brauchte nur gut zwei Stunden, um am drittletzten Spieltag das Spitzenspiel 9:2 gegen den direkten Verfolger Viktoria Preußen Frankfurt zu gewinnen. Allerdings traten die Gäste nur mit fünf Spielern an. Für Lorsch punkteten Goisser/Schmitt und Nicklas/Lohvinov jeweils in 3:0 Sätzen sowie in den Einzeln Patrick Nicklas (2), Artjom Lohvinov, Sascha Baumgart und Marc Müller. Nach Spielende feierten (von links) Patrick Nicklas, Artjom Lohvinov, Uwe Schmitt, Mannschaftsführer Jürgen Bretzer, Marc Müller, Bastian Goisser und Sascha Baumgart gebührend den Titelgewinn. kr/Bild: Neu

