Torhüterin mit Erstliga-Erfahrung

Zwingenberg.Nur Außenseiterchancen haben die Handballerinnen des TuS Zwingenberg, wenn sie am Samstagabend (19 Uhr) bei der TSG Offenbach-Bürgel antreten. Die Gastgeberinnen gelten als Titelkandidat in der Landesliga und wurden mit zwei überzeugenden Siegen zum Rundenstart dieser Rolle bislang gerecht. Mit 24:18 und 27:14 rührte die TSG vor allem in der Deckung Beton an, die ehemalige Bundesliga-Torhüterin Marion Fenn lässt die Gegner nur allzu oft verzweifeln.

Aber auch offensiv hat Bürgel Erfahrung und Klasse in seinen Reihen. Damit die Zwingenbergerinnen etwas Zählbares mitnehmen oder auch nur ein achtbares Ergebnis erreichen können, muss viel zusammenpassen. TuS-Coach Matthias Kremer hofft, dass seine Spielmacherin Tina Schneider rechtzeitig wieder fit wird und auch ansonsten seine Bestbesetzung zur Verfügung steht. tip

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018