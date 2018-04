Torreiches und farbenfrohes Derby

Anzeige

Bergstraße.Ein unterhaltsames Duell lieferten sich der SSV Reichenbach und SV Winterkasten in der Fußball-Kreisliga A. Mit 4:3 setzte sich am Ende der Gast aus Winterkasten beim Aufstiegsanwärter durch. „Es war ein rassiges Derby“, bilanzierte SSV-Abteilungsleiter Peter Gehrisch das intensive und enge Match, das beide Teams nicht in voller Besetzung beendeten. Gehrisch war vor allem mit der Defensivleistung seiner Elf unzufrieden. „Wir haben die Gegentore zu einfach bekommen, das konnten wir heute in der Offensive nicht auffangen.“

Der SVW, der in dieser Saison immer wieder als Favoritenschreck auftaucht, legte durch Gashi vor. Der SSV drehte die Begegnung innerhalb von zwei Minuten durch Marankoz (28.) und Derigs (29.). Im zweiten Abschnitt wechselte die Führung, die Gastgeber glichen zum 3:3 aus. Max Pfeifer entscheid das Match für Winterkasten zwei Minuten vor dem Abpfiff.

Lange Erfolgsserie von Olympia Lorsch ist gerissen Nach 19 Partien ohne Niederlage hat es den SC Olympia Lorsch an diesem Spieltag mal wieder erwischt: Mit 3:4 unterlag der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A beim TSV Aschbach. „Wir haben heute zu viele Fehler gemacht, hinten zu einfache Tore bekommen und vorne unsere Chancen nicht genutzt“, fasste Olympia-Coach Hagen Brinkmann die 90 Minuten im Odenwald zusammen. „Das Spiel müssen wir schnell abhaken und nach vorne schauen.“ In Aschbach liefen die Lorscher von Anfang an hinterher. Der TSV führte früh mit 2:0 und legte jeweils nach, wenn der Primus nah dran war am Ausgleich. Nicht zu stoppen waren beim Sieger einmal mehr Nick und Michael Weihrauch. SC Olympia Lorsch: Wahlig – Freund, Edam, Patel, Daniel Geiss, Ata, Hinz, Peters, Serdar, Huseinovic, Eichhorn; eingewechselt: Pankratz, Yannick und Torben Gatscha. Tore: 1:0 Nick Weihrauch (3.), 2:0 Michael Weihrauch (6.), 2:1 Serdar (29.). 3:1 M. Weihrauch (49.), 3:2 Yannick Gatscha (50.), 4:2 M. Weihrauch (63.), 4:3 Huseinovic (81.). eh

SSV Reichenbach: Schmitt - Kaffenberger, Kolleczek, Ardian Reqica, Bihorcic, Prskalo, Oezden, Maramkoz, Derigs, Essinger, Güngör. - Eingewechselt: Himaj, Helfinger, Jafari.