Torwart Endres verlässt Offenbach

Offenbach.Der SV Waldhof Mannheim steigt als Meister der Fußball-Regionalliga Südwest in die 3. Liga auf – das ist für den Rest des Feldes der Startschuss zum Rennen um die Titel-Nachfolge in der folgenden Saison. Allen voran der aktuelle Tabellenzweite 1. FC Saarbrücken, aber auch der hessische Traditionsverein Kickers Offenbach, der verbissen um seinen Platz in der Spitzengruppe der Liga kämpft. Am Samstag kamen die Kickers bei der TSG Balingen nicht über ein 2:2 hinaus; nach 0:2-Rückstand retteten Reinhardt (87.) und Vetter (90.) mit ihren späten Toren den Punkt.

In der neuen Saison müssen sich die Offenbacher auf der Torhüterposition neu aufstellen. Neben Sebastian Brune und Bilal Jomaa Zabadne verlässt auch Daniel Endres den Verein. Er trug das Kickers-Trikot bereits seit 1995 als Jugendspieler. Mit Ausnahme der Spielzeit 2010/11 stand der heute 33-Jährige seit 2004 als Profi beim OFC unter Vertrag.

Für das Mittelfeld hat der Verein den 29-jährigen Luigi Campagna vom Liga-Rivalen SSV Ulm 1846 verpflichtet. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.04.2019