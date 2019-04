Torwart Gölz hält im Finale alle Achtmeter der TSV Auerbach

Bergstraße.Die AH-Fußballer der Spielgemeinschaft Starkenburgia Heppenheim/SV Kirschhausen haben die Kreismeisterschaft bei den Ü50-Mannschaften unter Dach und Fach gebracht. Bei den Titelkämpfen am Samstag in Lorsch gewannen die Kreisstädter das Finale gegen Vorjahressieger TSV Auerbach nach Achtmeterschießen 3:0 (0:0), nachdem sich beide Mannschaften auch in der Vorrunde unentschieden getrennt

...