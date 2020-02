Trainer bilden sich vielfältig fort

Bergstraße.Die Sportgemeinschaft Fußballtrainer Bergstraße ist auch im Jahr 2020 aktiv. Mehrere dezentrale Qualifizierungsmöglichkeiten und Schulungen bietet die Trainergemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Fußball-Verband an. Erweitert wird dabei die 2018 gestartete Fortbildung mit dem Schwerpunkt Torhüter um die Aspekte Gesundheit und Prävention. „Zum Start der neuen Reihe werden die Grundlagen geschult und die Themen jährlich erweitert“, wie Carlo Favorite, bei den Fußballtrainern für die Qualifizierung zuständig, mitteilt. Komplettiert werden die Fortbildungen mit Themen aus dem Taktik- und Ausdauerbereich. Teilnehmen können auch Übungsleiter, die keine Lizenz besitzen.

Vom 17. März bis 6. Juni läuft die Trainer-C-Ausbildung in Kooperation mit dem SV/BSC Mörlenbach und dem TSV Weiher. „Training A- und B-Junioren“ ist am 8. April ab 18 Uhr das Thema einer Kurzschulung beim TV Lampertheim, am 19. Dezember dreht sich beim FSV Rimbach alles um „Futsal“.

Weitere Fortbildungen zur Lizenzverlängerung sind am 12. März beim SV Lindenfels („Mannchaftstaktik – Spiel mit der Abseitslinie“), am 18. Juni beim SV Hammelbach („Fußballspezifische Ausdauer – saisonangepasst“), am 24. September beim JFV Biblis/NoWa („Spieleröffnung durch den Torwart“) sowie am 22. Oktober beim VfL Birkenau („Umgang mit Sportverletzungen – Grundlagen“). Bei den Rundenbesprechungen der Jugend werden Kurzschulungen integriert. all

