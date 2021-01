Trainer-Dauerbrenner bei den HSG-Handballern

Bensheim..Auf Kontinuität setzt man bei den Handballern der HSG Bensheim/Auerbach. Während in vielen Vereinen drei, vier Jahre das Maximum für einen Trainer sind, darf Moritz Brandt in der nächsten Saison ein besonderes Jubiläum feiern: Zehn Jahre ist er dann Coach des aktuellen Bezirksoberliga-Männerteams, davon fünf Jahre hauptverantwortlich. Und dabei wird Brandt im August erst 30 Jahre alt.

Von Abnutzungserscheinungen im Verhältnis Mannschaft-Trainer ist dabei nichts zu spüren. Im Gegenteil. Spieler und Coach brennen darauf, nach der Corona-Zwangspause richtig durchzustarten. „Eigentlich wollten wir in dieser Saison ganz vorne mitspielen. Nun wollen wir in der nächsten Runde oben angreifen“, ist für Brandt ein Platz zwischen eins und drei das Ziel.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.01.2021