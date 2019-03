Trainer Leister lobt die jungen Spieler

Heppenheim.Gleich zweimal waren am Wochenende die Bezirksoberliga-Handballer des HC VfL Heppenheim im Einsatz. Bevor es gestern Abend eine 24:31-Niederlage beim TV Lampertheim gab (wir werden noch berichten), gelang dem Team von Trainer Timo Leister am Freitagabend ein letztlich standesgemäßer 38:31 (19:13)-Heimsieg gegen die MSG Roßdorf/Reinheim II.

Trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses war Timo Leister mit dem Auftritt in der heimischen Nibelungenhalle gegen Roßdorf alles andere als zufrieden. „31 Gegentore sind eindeutig zu viel. In der Abwehr hatten wir doch einige Probleme“, kritisierte der Coach, der zudem Mängel bei Konzentration und Einstellung gegen das Team aus dem Tabellenkeller sah. Positiv galt es indes zu bemerken: „Unsere jungen Spieler haben ihre Sache gut gemacht.“ Am Ende habe es die MSG dem HC VfL aber leicht gemacht, Tore zu werfen. – HC VfL-Tore: Kasper (8), Heß (8/3), Jonas Schmitt, Kubasta (je 6), Fickel (4), Paul Viereckl, Werle (je 3). ki/ü

