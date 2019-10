Trainer Leister will den Abwärtstrend stoppen

Heppenheim.Die Bezirksoberliga-Handballer des HC VfL Heppenheim empfangen am Sonntag (18 Uhr) die MSG Roßdorf/Reinheim II in der Nibelungenhalle. So wirklich zufrieden sind die Verantwortlichen des HC VfL mit der Zwischenbilanz nach sechs Spieltagen nicht. 5:7 Punkte und Tabellenplatz acht sind bislang die Ausbeute.

„Der Trend zeigt leider nach unten. Vor allem in Angriff hapert es bei uns doch

...