Trainer sieht die Fehler auf dem Laptop

Bensheim.Training allein zu Hause: Beim Taekwondo Verein Bergstraße Bensheim ist man in Sachen Übungseinheiten seit gut einer Woche auf Homeoffice umgestiegen. Nach dem wegen der Corona-Pandemie verordneten bundesweiten Lockdown für Sportstätten ruht in der Trainingshalle des Clubs am Berliner Ring in Auerbach der Betrieb. „Wir mussten uns etwas einfallen lassen“, sagt Carsten Gauger. Und der Vereinsvorsitzende und Trainer sowie IT-Fachmann ließ sich etwas einfallen, um die sportlichen Aktivitäten für die 250 Mitglieder des Taekwondo-Vereins aufrecht zu erhalten: Online-Training.

Das Equipment, das für das Format benötigt wird, ist überschaubar. Laptop, Handy plus Stativ. „Die meisten Handy-Kameras sind inzwischen so gut, das reicht völlig aus“, erklärt Gauger. Die Hardware war vorhanden, die erforderliche Software wurde angeschafft.

Das Programm, das der Verein für diese Zwecke erwarb, erlaubt es, bis zu 300 Verbindungen gleichzeitig zu verknüpfen. Zunächst hatte Gauger eine schmalere Variante mit 30 Anschlüssen gewählt. „Die Nachfrage war so hoch, dass wir nachgerüstet haben.“

Die Vereinsmitglieder haben einen Zugangscode, mit dem sie sich über ein Laptop oder Tablet innerhalb des Mitgliederbereichs der Club-Homepage einloggen können zu den Übungsstunden. Zehn Trainingseinheiten werden derzeit auf diese Weise pro Woche angeboten. Damit sind alle Alters- und Leistungsgruppen abgedeckt. Das Online-Programm soll kontinuierlich erweitert werden. „Wir sind erst am Anfang und wollen das Ganze weiter ausbauen.“

Mittlerweile ist Carsten Gauger (Träger des 5. Dan im Taekwondo) dabei, eigene Trainingsvideos zu erstellen, die die Club-Mitglieder jederzeit abrufen können. Zusätzlich wird darüber nachgedacht, das Portal über einen Gastzugang für Nicht-Mitglieder eingeschränkt zugänglich zu machen.

Alle Schüler im Blick

Das Online-Training läuft erstaunlich gut. „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv.“ Angesichts der Einsamkeit vor dem Bildschirm gibt es wenig Ablenkung, entsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit der Athleten während der Übungssequenzen. „Alle sind sehr konzentriert.“

Gauger, der die Kurse aus der Trainingshalle in Auerbach lenkt, sieht alle Teilnehmer in Kleinformat-Fenstern auf seinem Bildschirm und kann jeden Einzelnen ansprechen, loben, korrigieren. Eine kommunikative und durchaus fordernde Angelegenheit für den Coach: „Für mich ist das ziemlich anstrengend.“

Die gesamte Vielfalt der koreanischen Kampfkunst lässt sich aufgrund der begrenzten räumlichen Möglichkeiten nicht abbilden. Gauger muss sich beim Instruieren und Vormachen stets in dem auf dem Boden abgesteckten Erfassungsbereich der Kamera bewegen. „Viel Platz habe ich nicht.“ Selbstverteidigungs- und Partnerübungen lassen sich nicht umsetzen, Schwerpunkte sind Technik, die sogenannten Formläufe (festgelegte Schritt- und Technikfolgen) sowie die allgemeine körperliche Fitness. Während der Praxisstunden werden jeweils alle drei Disziplinen abgedeckt.

Bei der Gestaltung des Fitness-Blocks legt der Übungsleiter Wert auf Abwechslung und Kreativität. „Wir binden Gegenstände aus dem Alltag in die Übungen ein, das können Wasserflaschen sein oder auch eine Rolle Toilettenpapier.“ Vorstellen kann sich Carsten Gauger in diesen besonderen Zeiten die Gründung einer Anfänger-Trainingsgruppe für Erwachsene, die online angeleitet werden könnte. Der Fokus würde dabei zunächst auf der körperlichen Fitness liegen. „Es ist nie zu spät, mit Taekwondo anzufangen.“ eh

Info: Weitere Informationen zum Taekwondo Verein Bergstraße: taekwondo-bergstrasse.de oder telefonisch 0179-664 88 87

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.04.2020