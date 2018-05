Trainerin führt Cheerleader zu WM-Gold

Präsident Günther Kuch und Abteilungsleiterin Heidrun Borst gratulierten mit den Cheerleadern der TSV Auerbach ihren WM-Teilnehmern Janine Resch und Jurij Seitenzahl. © Neu

Auerbach.Bensheim räumt derzeit richtig ab bei Weltmeisterschaften in den USA: Die Robotik-Jungs des Goethe-Gymnasiums sammelten (wie berichtet) einen Titel und zwei Podiumsplätze beim First Lego League World Festival in Detroit, zeitgleich starteten Mitglieder der TSV Auerbach ebenfalls im Rahmen einer WM durch. Bei der World Cheerleading Championship in Orlando/Florida glückten Janine Resch als

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4610 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.05.2018