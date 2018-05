Anzeige

Damit bleibt die HSG Zwölfter im Endklassement (12:40) und hat das Saisonziel Klassenerhalt geschafft. Rödertal steigt mit nur einem Zähler als Schlusslicht gleich wieder ab.

Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte die siebenfache Torschützin Bogna Sobiech heraus: Die wieselflinke Linksaußen war kaum zu stoppen.

Nach der Partie war dann die Vertragsverlängerung von Heike Ahlgrimm das Gesprächsthema Nummer eins bei Pressekonferenz und unter den Zuschauern. Die Erleichterung darüber, die erfahrene und erfolgreiche Trainerin weiter an der Bergstraße zu behalten, war spürbar. „Wir sind sehr stolz, dass wir weiterhin mit Heike Ahlgrimm zusammenarbeiten dürfen. Die HSG Bensheim/Auerbach freut sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, so die beiden Geschäftsführer Michael Geil und Jörg Hirte unisono.

Heike Ahlgrimm will das Projekt kontinuierlich vorantreiben: „Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und bin mir sicher, dass wir gemeinsam unser Potenzial für die weitere Etablierung in der ersten Liga ausschöpfen werden. Ebenso liegt mir die Weiterentwicklung der Jugendarbeit und der Handballakademie sehr am Herzen.“

Nicht nur sportlich ist Heike Ahlgrimm inzwischen bei den Flames angekommen, auch privat fühlt sie sich an der Bergstraße heimisch: „Ja, ich bin sehr froh, damals die Entscheidung für die Flames und die Region getroffen zu haben. Ein toller Lebensstandard und eine gute Infrastruktur, verbunden mit Natur und tollen Menschen. Ich denke, ich habe meinen Platz gefunden.“ tip

