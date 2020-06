Trainings-Camp mit Einschränkungen

Bensheim.Endlich war es soweit: Nach vielen Fragezeichen und Ungewissheiten kehrte die Badminton-Abteilung des TV Bensheim ins Training zurück und veranstaltete in der Weststadthalle das lange geplante Camp mit Hans Werner Niesner, dem ehemaligen Nationalcoach von Deutschland und Österreich.

Das Organisationsteam mit Jörg Paulin, René Guiard und Hans Werner Niesner musste sich intensiv mit den Gegebenheiten in der Halle beschäftigen. Während an einem Standort Doppel noch verboten ist, darf es an einem anderen Standort gespielt werden – wenn auf einer Seite Personen aus dem gleichen Haushalt stehen und das Netz gemieden wird. Wer darf wann welche Bälle anfassen und/oder aufsammeln? Wie viele Teilnehmer sind realistisch und dürfen in die Halle?

Viele Kleinigkeiten blieben auf der Strecke. Der selbst gebackene Kuchen, die Regeneration am und im See oder in der Therme, das Testen neuer Schläger und vieles mehr. Chefcoach Niesner war dennoch zufrieden: „Die akribische und ständig angepasste Vorbereitung durch Jörg Paulin war alle Mühe wert. Es hat hervorragend durch das permanente Anpassen an die ständigen neuen Lockerungen funktioniert.“

Zum Abschluss waren alle müde und kaputt – aber glücklich. Und der Tenor ist klar: Unter den Umständen und der allgemeinen Situation war es eine gute Entscheidung, das Camp stattfinden zu lassen und nicht den einfachen Weg – nämlich einer Absage – zu gehen. Badminton ist zurück! red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.06.2020