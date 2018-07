Anzeige

Am 21. Juli (Samstag, 16 Uhr) ist die Eintracht zu einem Testspiel beim SV Wehen Wiesbaden zu Gast, das in das Fan-Fest in der Brita-Arena eingebunden und für den SVW zugleich die Generalprobe vor dem Drittliga-Saisonstart eine Woche später in Aalen ist.

Einen Tag vor dem Start ins Trainingslager der Eintracht ist Neuzugang Lucas Torro ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 23 Jahre alte Spanier absolvierte am Freitag die erste Einheit mit seinem neuen Kollegen. Erst am Donnerstag hatten die Frankfurter die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers bekannt gegeben. Er kommt von Real Madrid und lief in der vergangenen Saison für den Zweitligisten CA Osasuna auf. dpa

