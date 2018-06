Anzeige

Mannheim.Der erste Blick auf die Neuzugänge, in welchem Zustand präsentieren sich die bereits bekannten Spieler nach der kleinen Pause – bei einem Trainingsauftakt gibt es eigentlich immer genug Gesprächsstoff. Der Start beim Fußball-Regionalligisten SV Waldhof machte da keine Ausnahme. Allerdings waren die Umstände mit Blick auf den jüngsten Strafantrag des DFB-Kontrollausschusses, der die Mannheimer aufgrund des Spielabbruchs gegen Uerdingen unter anderem mit neun Punkten Abzug in die neue Saison starten lassen will, nun ganz besondere.

„Wir haben unsere Stellungnahme dazu fristgerecht abgeschickt“, bestätigte Geschäftsführer Markus Kompp. Bis zuletzt wurde juristisch an der Eingabe gefeilt, wohl schon in dieser Woche wird dann das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes tagen. „Das ist bodenlos“, brachte Sportchef Jochen Kientz nochmals seine Verwunderung über die Ausmaße des Antrags auf den Punkt. „Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der DFB so etwas macht“, hofft auch der Ex-Profi auf eine Reduzierung der Strafe.

Auf dem Trainingsplatz lief alles in gewohnten Bahnen ab. Trainer Bernhard Trares will sich nicht beirren lassen („Wir sind Profis, wir müssen das für den Moment abschütteln“) und mit seinem Trainerteam auf alle Fälle an Bord bleiben. „Wir sind uns einig. Es muss nur noch unterschrieben werden“, bestätigte der 52-Jährige, der mit Valmir Sulejmani, Maurice Hirsch, Jan Just, Jesse Weißenfels und Timo Kern alle Neuzugänge begrüßen konnte. th