Traum vom Treppchen geplatzt

Bensheim.Mit 47,75 Punkten und Platz neun in der LK4 kam Marilena Seng (TSV Auerbach) von den hessischen Einzelmeisterschaften im Gerätturnen in Bürstadt zurück.

Ein zu niedriger Ausgangswert am Stufenbarren und das Überschreiten der Bodenfläche (0,5 Punkte Abzug) ließen den Traum von einem möglichen Platz auf dem Treppchen platzen. Herausragend waren immerhin ihre Übung am Schwebebalken mit 12,50 Punkten und ein guter Sprung (11,90 Punkte).

Die Jugend-Turnabteilung der DJK SSG Bensheim war bei den Hessenmeisterschaften durch zwei Nachwuchsturnerinnen vertreten. Mia Keil kam mit dem jeweils viertbesten Ergebnis am Sprung und am Boden insgesamt auf den elften Platz im Jahrgang. Nele Kindinger belegte in einem starken Teilnehmerfeld des Jahrgangs 2008 Platz 20. Für beide Mädchen war es eine tolle Erfahrung, hatten sich beide Turnerinnen doch erstmalig für die Meisterschaft qualifiziert. Trainiert werden die beiden Mädchen von Johanna Geiß. red