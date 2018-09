Trennung von Trainer Brinkmann

Trauriges Ende bei Olympia Lorsch für Trainer Hagen Brinkmann. © pfl

Lorsch. So schnelllebig ist das Fußballgeschäft - auch in den Amateurklassen. Vor vier Monaten wurde Hagen Brinkmann beim SC Olympia Lorsch noch als A-Liga-Meistertrainer gefeiert; nun muss er nach nur sieben Spieltagen in der Fußball-Kreisoberliga beim Aufsteiger seinen Hut nehmen. Die Olympia rangiert mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

„Wir haben Hagen viel zu verdanken, aber in den letzten Wochen konnte die Mannschaft seine Vorgaben nicht mehr umsetzen. Deshalb wollen wir nun neue Impulse setzen“, begründete Vereinsvorsitzender Christian Eichhorn die Trennung vom bisherigen Coach, der nach seiner erfolgreichen Spielertrainer-Tätigkeit beim FSV Einhausen vor zwei Jahren die sportliche Leitung beim SCO übernommen hatte - und die Erwartungen mit dem Aufstieg auch erfüllte. „Übergangsweise“, so der Clubchef, werden Co-Trainer Bekir Ilhan und Abwehrspieler Kevin Eichhorn auf der Kommandobrücke stehen. hs/nico

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018