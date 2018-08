Triathleten testen Strecken trotz der Hitze

Am Sonntag wird’s wieder eng im Lorscher Freibad beim Schwimm-Start zum DLRG-Triathlon © Neu

Lorsch.Am Sonntag (12.) trifft sich in Lorsch wieder die hiesige Ausdauersportszene. Der Lorscher Jedermann-Triathlon wird bereits zum 15. Mal in und rund um das Lorscher Waldschwimmbad ausgetragen. Dies ist auch in diesem Jahr im Vorfeld an den Wettkampfstätten unverkennbar. Viele (Freizeit-)Athleten nutzen das schöne Wetter vor allem, um letzte Trainingsbahnen im Bad zu ziehen, oder haben sogar die

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2914 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.08.2018