Trotz Höhenflugs wird das Ende herbeigesehnt

Bensheim.Es läuft gerade so schön rund für die HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Bundesliga, da könnte die Runde ruhig noch ein bisschen weitergehen, oder? „Nein, nein“, wehrt Heike Ahlgrimm ab. Obwohl die Flames in den letzten Wochen richtig Fahrt aufgenommen und sich durch eine Serie mit 11:3 Zählern aus sieben Spielen auf Position neun im Klassement vorgespielt haben, sehnt die Trainerin

...