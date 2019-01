TSG Ketsch bindet Personal

Ketsch.Erfolg weckt Begehrlichkeiten. So ist das auch beim Frauenhandball-Zweitligisten Kurpfalz-Bären Ketsch. Unter anderem hatten die beiden besten Torschützinnen der laufenden Spielzeit, Saskia Fackel (76 Tore) und Carmen Moser (63), konkrete Angebote der Konkurrenz vorliegen. „Sie haben bei anderen Vereinen Probetrainings absolviert“, bestätigt Dr. Robert Becker, der Geschäftsführer des Handball-Zweitligisten.

Aber die beiden Leistungsträgerinnen haben dem Lockruf der Konkurrenz widerstanden und bleiben in Ketsch – so wie der Großteil ihrer Teamkolleginnen. „Und das, obwohl wir in finanzieller Hinsicht nicht wesentlich nachgelegt haben“, freut sich Becker, der von „problemlosen Gesprächen“ erzählt.

Mannschaftskapitänin Sina Michels hat ihren Kontrakt ebenso vorzeitig verlängert, wie Lara Eckhardt, Lea Marmodee und Verena Oßwald. Bei den übrigen Spielerinnen liefen die Verträge aus. Mit einer Ausnahme haben aber auch sie einem weiteren Engagement am Altrhein um zwei Jahre zugestimmt.

Nur Sophia Sommerrock, die ebenso wie Carmen Moser von der HSG Bensheim/Auerbach nach Ketsch kam, wird die Bären nach drei Jahren verlassen. Ihr bietet sich eine einmalige Chance in den USA. In Zusammenarbeit mit ihrer Karlsruher Hochschule wird die 21-Jährige dort für die SAP als Werksstudentin arbeiten. Ob sie nach dem sechsmonatigen Aufenthalt mit dem Handball in Ketsch weitermacht, lassen beide Seiten offen. „Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen“, so Becker. M. Wendl/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019