TSV 22 Mal auf dem Treppchen

Auerbach.Die Gymnastinnen der TSV Auerbach absolvierten wieder einen erfolgreichen Wettkampftag. Mit 22 Teilnehmern stellten sie die größte Gruppe bei den Gaumeisterschaften in Heppenheim. Sie gingen in neun verschiedenen Wettkämpfen an den Start. Zehn der Mädchen starteten doppelt, d.h. sie absolvierten zwei Wettkämpfe, so dass am Ende bei 32 Starts 22 Treppchenplätze an die TSV Auerbach

