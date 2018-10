TSV Auerbach macht kurzen Prozess

Auerbach.Die Volleyball-Damen der TSV Auerbach feierten in der Oberliga einen 3:0-Sieg bei der TG Naurod. Mit taktischen Umstellungen in der Abwehr gelang es, von Anfang an den Gegner in Schach zu halten. Konzentriert und druckvoll in allen Aktionen, spielten sich die Auerbacherinnen in eine Höchstform.

Die gute Annahme ermöglichte es, die komplette Angriffspalette auszuspielen. Ob schnell über die Mitte oder über die Außenposition, der gegnerische Block konnte nicht mithalten. Insbesondere die junge Flo Xhemali punktete effektvoll. Auch bei den seltenen langen Ballwechseln hatten die TSV-Damen die Nase vorn.

Satzball abgewehrt

Die zwei ersten einseitig verlaufenen Sätze (25:14, 25:11) und die 5:0-Führung in drittem Satz verleitete die bis dato konzentrierte Mannschaft zu Nachlässigkeiten. Die Körperspannung ließ nach und gerade in der Annahme passierten Fehler. Auch zwei Auszeiten halfen nicht weiter. Das wusste TG Naurod für sich zu nutzen. Die Gastgeberinnen übernahmen die Führung, doch es gelang den Auerbacherinnen, den Satzball (22:24) abzuwehren und mit zwei präzisen Angriffen das Spiel für sich zu entscheiden. – Es spielten: Marlene Carvalho, Tina Helfrich, Laura Kilgus, Irene Kirchenschläger, Moni Liepolt, Janna Lustig, Diana Neuhauser, Lisa Weihrauch, Florida Xhemali, Carola Zeig. red

