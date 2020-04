TSV Auerbach nutzt Chance in Landesliga

Auerbach.Sportlich hatten sich die ersten Volleyball-Herren der TSV Auerbach in der wegen der Corona-Krise abgebrochenen Saison nicht die weitere Zugehörigkeit in der Landesliga gesichert. Aber dennoch wollen die Spieler nach eingehenden, internen Beratungen das Angebot annehmen, dass es nach einem Verbandsentschluss aufgrund der besonderen Situation diesmal keine Absteiger geben wird.

„Wir bleiben in der Landesliga und versuchen, diese sportliche Aufgabe irgendwie zu stemmen“, lautet der Tenor aus dem TSV-Lager. Aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen muss die Auerbacher Mannschaft drei Abgänge verkraften. „Es wird also nicht einfacher, aber die jungen und neuen Spieler wollen lieber noch eine Saison in der Landesliga ran, wenn diese Chance schon einmal da ist“, schließt die Pressemitteilung. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.04.2020