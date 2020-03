TSV Auerbach startet mit Platz eins und zwei

Auerbach.Auch in diesem Jahr begann die Saison für die jüngeren Gerätturnerinnen mit dem Mannschaftswettkampf der Schülerinnen und Jugendturnerinnen. Die TSV Auerbach war in Bürstadt mit drei sprungstarken Mannschaften dabei.

Die Jüngsten starteten im Wettkampf P3-P5 (Jahrgang 2010 und jünger) und belegten den zweiten Platz unter sechs Teams. Dabei gewannen Alina Helmes, Emilia Kohr, Sophia Lipka, Elisa Peuss und Annette Viktoria Wölfl die Mannschaftswertung am Sprung. Am Balken platzierten sich die jüngsten Auerbacherinnen auf Position zwei, wobei Sophia Lipka mit 13,45 Punkten die höchste Tageswertung erturnte.

Im Wettkampf P4-P6 (Jahrg. 2008 und jünger) waren die Auerbacherinnen mit Abstand das jüngste Team. Eva Achtmann, Marie Krauß, Helena Rosenkranz, Elena Schmieder und Hannah Schultz verkauften sich mit ihrem fünften Rang gut im größten Teilnehmerfeld von neun Teams. Wie die Kleineren zeigten die TSV-lerinnen auch in dieser Altersklasse ihr bestes Ergebnis am Sprung.

Titelgewinn bei den Ältesten

Die Größten siegten deutlich im Wettkampf P4-P6 (Jahrg. 2006 und jünger). Carolin Arndt, Anne Bucher, Pauline Ernst, Rebekka Hofmann, Antonia Krumbein und Charlotte Zeyfuß gewannen die Gerätewertungen am Barren, Balken und mit über fünf Punkten besonders deutlich am Sprung. Auch in den Gerätewertungen siegte Auerbach: Rebekka Hofmann (15,2) am Sprung, Carolin Arndt (13,5) am Stufenbarren und Pauline Ernst (13,65) am Balken waren jeweils die Turnerinnen mit der höchsten Wertung. red

