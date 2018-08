TSV Auerbach will Heimstärke beweisen

Bergstraße.Die TSV Auerbach ist in der Fußball-Kreisoberliga noch nicht richtig in Tritt gekommen. Ein (Heim-)Sieg und zwei (Auswärts-)Niederlagen stehen für die Rot-Weißen zu Buche. Die TSV tun sich anscheinend im heimischen Weiherhausstadion leichter als in der Fremde. Dem pflichtet Trainer Toni Bozanovic bei, der sich die Schwäche seiner Mannschaft auf gegnerischen Plätzen nicht erklären

...