TSV demonstriert Heimstärke

Auerbach.Erneut nutzten die Volleyball-Damen der TSV Auerbach ihren Heimvorteil und verbuchten in der Oberliga einen 3:1-Sieg gegen direkten Tabellenverfolger USC Gießen.

Nach anfänglichem gegenseitigen Herantasten drehten die Gastgeberinnen auf. Zwar zeigte sich der Gegner in der Abwehr ebenbürtig, doch das Geschehen am Netz dominierten die Auerbacherinnen. Vor allem der Block leistete ganze Arbeit. Die druckvollen Aufschläge zum Satzende störten den Aufbau des Gegners, die Folge war ein 25:20. In der Mitte des zweiten Durchgangs erkämpfte sich Auerbach einen leichten Vorsprung und sorgte mit 25:21 für die 2:0-Satzführung.

Allerdings kam Gießen im dritten Satz immer besser ins Spiel. Gleichzeitig ließen die Auerbacherinnen in der Konzentration nach und spielten in dieser Phase nicht konsequent genug. In den langen Ballwechseln bewies der Gast mehr Geduld und nutzt dies zum 25:23-Satzgewinn.

Doch es war nur ein kurzes Aufbäumen. Im vierten Durchgang präsentierten sich die TSV-Damen wieder stark und variabler im Angriff. Sie spielten um einiges cleverer und ließen am Netz wenig zu. Die Abwehr bemühte sich um die unmöglichsten Bälle. Das Resultat: ein schneller 25:18-Satz. Insgesamt „eine tolle Teamleistung“ lobte Spielertrainerin Liepolt ihre zu Hause noch ungeschlagene Mannschaft. – Es spielten: M. Carvalho, D. Frühwirth, L. Kilgus, T. Helfrich, M. Liepolt, P. Stauch, L. Weihrauch, C. Zeig. red

