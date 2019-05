TSV Elmshausen geht morgen als Favorit in die Relegation

Bergstraße.Die Relegationsrunde, die über den Aufstieg beziehungsweise den Verbleib in der Fußball-Kreisliga C beginnt am morgigen Donnerstag und verspricht einiges an Spannung. Auf der eine Seite steht mit dem SV Schwanheim ein Team, das in der C-Liga eine enttäuschende Saison hinter sich hat und nur mit Glück den direkten Abstieg vermied. Auf der anderen Seite greifen mit den beiden D-Liga-Vertretern

...