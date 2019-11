TSV Elmshausen im Duell der Aufsteiger

Bergstraße.Am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Kreisliga C kommt es zur Topbegegnung zwischen dem TSV Elmshausen (3./33 Punkte) und der Tvgg Lorsch II (2./34). Nach dem mageren 1:1 gegen Birkenau dürfen sich die Lautertaler keinen Ausrutscher erlauben. „Ich erwarte eine ausgeglichene Begegnung. Wir bekommen es mit einer sehr starken und eingespielten Mannschaft zu tun, die in diesem Jahr ihre Klasse durch den Aufstieg ja unterstrichen hat“, zollt Elmshausens Trainer Matthias Rettig dem kommenden Gegner großen Respekt. Beim TSV fehlt Niklas Rettig (Innenbandriss im Knie).

„Bei den heimstarken Lautertalern sind wir nur Außenseiter. Dennoch werden wir versuchen, zumindest einen Punkt holen“, umschreibt Nico Grimm die Ausgangsposition. Verzichten muss der Tvgg-II-Trainer auf Janis Maiberger (Bänderriss). Hinter Benjamin Krause (Bänderdehnung) und Jonathan Berg (Fußprobleme) stehen Fragezeichen.

TSV Gadernheim – FC Ober-Abtsteinach II (So. 15 Uhr): Der TSV (8./23 Punkte) hat sich mit fünf Siegen in Folge als Aufsteiger bestens ins gesicherte Tabellenmittelfeld vorgearbeitet; nun gilt es diese gute Zwischenbilanz mit dem neunten Saisonsieg gegen den Tabellenelften aufzupolieren. „Unsere Chancen stehen fünfzig zu fünfzig. Das Hinspiel war schwierig, und das Rückspiel wird es auch, weil unsere Personaldecke doch sehr dünn ist. Immerhin holten wir damals ein 6:6-Unentschieden, obwohl wir 88 Minuten lang in Unterzahl spielen mussten“, blickt Gadernheims Trainer Nico Pritsch noch einmal zurück.

Nicht beim TSV am Ball sein werden Niklas Reinig (Urlaub), Jakob Walter (Studienfahrt) und Stefan Härter (berufsbedingt). Fraglich ist zudem der Einsatz von Goran Maksimovic (Knieprobleme. rs

