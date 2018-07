Anzeige

Bergstraße.Gastgeber TSV Reichenbach und Titelverteidiger SSV stehen am heutigen Samstagnachmittag im Finale beim Fußball-Lautertalpokal-Turnier. Dabei konnten die TSV-ler bei ihren siegreichen Vorrundenspielen keinesfalls überzeugen, denn sowohl beim 2:1 gegen Elmshausen als auch beim 4:1 gegen Gadernheim war noch viel Sand im Getriebe.

Ein Novum gab es beim 5:2-Erfolg des SSV, der sich gegenüber dem Auftaktremis gegen die TSV-Reserve zu steigern wusste, gegen die SG Lautern: Beide Torhüter (Klattt für die SGL und Schmitt für SSV) trugen sich jeweils per Elfmeter in die Torschützenliste ein. Vier Punkte aus zwei Spielen reichten dem Vorjahressieger zum Einzug ins Finale.

Fehlheim und Tvgg im Finale

In abgespeckter Form ging nach der Absage der TSV Auerbach der zweite Vorrundenspieltag beim Helmut-Vorrreiter-Gedächtnisturnier der Tvgg Lorsch über die Bühne. Während sich am Vorabend der VfR Fehlheim in zwei Partien über jeweils 45 Minuten schadlos hielt, trafen gestern Abend die SG Einhausen und die Tvgg über die volle Distanz aufeinander. Der Ausrichter trifft nach einem 3:0-Sieg nach 2:0-Blitzführung nun im morgigen Endspiel auf den VfR Fehlheim. hs