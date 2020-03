TSV Gadernheim überrollt FC Italia

Bergstraße.Der TSV Gadernheim feierte in der Fußball-Kreisliga C einen 4:1-Sieg beim stärker eingeschätzten FC Italia Bensheim. Die Gäste waren gut auf dieses Aufeinandertreffen zweier spielstarker Mannschaften eingestellt. Mit einer guten Chancenverwertung kamen sie zum achten Sieg in Folge, der beim Italia-Anschlusstreffer nur kurz in Gefahr geriet. – Tore: 0:1 Schneider (15.), 0:2 Schuster (52.), 1:2

...