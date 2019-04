TSV Gadernheim vor Titelgewinn

Bergstraße.Noch fünf Spieltage stehen in der Fußball-Kreisliga D, Gruppe 1, auf dem Programm – und dem souveränen Tabellenführer TSV Gadernheim fehlen nur noch zwei Punkte, um den Aufstieg zu realisieren. Das wollen die Lautertaler nicht auf die lange Bank schieben und gleich mit einem Heimsieg am Sonntag (15.15 Uhr) gegen die Tvgg Lorsch III die Rückkehr in die C-Liga nach dreijähriger Abstinenz unter Dach und Fach bringen.

Im Kampf um den Relegationsplatz hat der TSV Elmshausen (2.) gute Karten und die Entscheidung selbst in der Hand. Am Sonntag kommt der TSV zu drei kampflosen Punkten (Gegner Waldhorn Lampertheim hat seine Mannschaft zurückgezogen) und ist danach nur noch dreimal im Einsatz, während der drei Punkte zurückliegende Verfolger VfB Lampertheim II noch ein Spiel mehr austragen muss – zunächst am Sonntag (15.15 Uhr) beim SV Schönberg. Aber selbst, wenn die Lampertheimer nach Punkten noch mit Elmshausen gleichziehen, hätte der TSV aufgrund des direkten Vergleichs die Nase in der Endabrechnung vorn. hs

