Bergstraße.Der TSV Elmshausen hat am Mittwochabend bereits vorgelegt (5:3 gegen Waldesruh Lampertheim), nun wollen auch die Lautertaler Lokalrivalen in der Fußball-Kreisliga D jeweils mit dem zweiten Saisonsieg am Sonntag nachziehen.

Der TSV Gadernheim empfängt dabei um 15.15 Uhr zu einem sicherlich interessanten Vergleich den beim Saisonauftakt spielfreien SV Schönberg, während sich die SG Lautern ab 12.15 Uhr in Wattenheim bei der SG Nordheim/Wattenh. II behaupten muss. – Weitere D-Liga-Spiele: TSV Reichenbach II – SV Zwingenberg II, SG Winterk./Gadernheim II – SV/BSC Mörlenbach II (in Winterkasten), SF Heppenheim II – SV Mittershausen, TSV Hambach II – TSV Aschbach II, Tvgg Lorsch II – SV Lörzenbach II (alle So. 13.15 Uhr), Tvgg Lorsch III – Olympia Lorsch II (So. 15.15 Uhr). hs